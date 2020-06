Coates: «Grande parte desta vitória vai para o Jérémy»

Sebastian Coates não esqueceu Jérémy Mathieu no final desta que foi uma semana complicada e, para lá de ter dedicado o golo marcado diante do Belenenses SAD, também assumiu que o triunfo sobre os azuis foi para o defesa francês, que como se sabe abandonou o futebol esta semana na sequência de uma grave lesão.



Reação à vitória?



Relacionadas Rúben Amorim e a possível chegada de Jesus ao Benfica: «É indiferente» Wendel e o prémio de homem do jogo: «Agradeço à minha equipa» Foi importante fazermos três golos ainda na 1ª parte. Não começámos da melhor maneira, mas conseguimos a vitória que era o mais importante.



O Belenenses SAD surpreende-os?



Não. Sabíamos que eles têm bons jogadores. Cometemos alguns erros no início, mas surgiu a vitória que é muito importante para nós.



Dedicam a vitória ao Mathieu?



Grande parte desta vitória vai para o Jérémy. Foi um companheiro muito importante durante estes anos aqui no Sporting.



Se Mathieu estivesse aqui que lhe diria?



Saudava-o. A carreira dele foi muito boa. Daqui para frente vamos ganhar todos os jogos para lhe dedicar.