Coates iliba Cavani de qualquer ato de racismo

Os três jogos de castigo, aplicados pela Federação Inglesa de Futebol, a Cavani por ter utilizado a expressão 'negrito' na resposta a um fã nas redes sociais chocou a sociedade uruguaia. O capitão do Sporting, Coates, partilhou um comunicado da Associação de Jogadores Uruguaios defendendo o avançado do Manchester United.





O documento assinado por todos os internacionais da seleção celeste é assegurado que Cavani "nunca cometeu um só ato que possa ser considerado racista", e ainda é explicado que no Uruguai a expressão 'negrito' é utilizada "carinhosamente" em relação a amigos.Desta forma, os jogadores uruguaios consideram que a Federação Inglesa de Futebol está a "descriminar a cultura uruguaia", e apelam à reversão do castigo.Esta posição já havia sido defendida pela Academia Uruguaia de Letras que já havia informado que a expressão 'negrito' no Uruguai não tem qualquer sentido prejorativo. Recorde-se que Coates antes de representar o Sporting representou o Liverpool e o Sunderland em Inglaterra.Convém ainda destacar que Cavani não é o primeiro jogador em apuros por alegados comentários racista. O internacional português Bernardo Silva também já foi suspenso por um jogo numa brincadeira nas redes sociais com o companheiro de equipa, Mendy.