Coates incentiva equipa de futebol feminino

Uma mensagem de Tatiana Pinto lamentando a derrota na final da Taça da Liga, frente ao Benfica (1-2), levou Coates a deixar algumas palavras de incentivo a toda a equipa de futebol feminino. "Jogaram bem e mereciam muito mais!! Continuamos sempre em frente", partilhou o internacional uruguaio na conta da jogadora leonina que fez questão de agradecer de pronto.





As palavras do capitão do Sporting foram motivadas por uma mensagem de desalento da jovem atleta. "Custa. Dói. Não é para estes momentos que trabalhamos todos os dias. Reconhecer que as adversidades fazem parte do processo é dar um passo em frente. Não é tempo de lamentar. Baixar a cabeça só para beijar este símbolo que temos ao peito! Unidas e domingo estaremos na luta, ainda mais fortes! Obrigada a todos os sportinguistas pelo apoio", escreveu Tatiana Pinto que conseguiu rapidamente recolheu dezenas de reações, incluindo a de Coates.