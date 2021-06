Coates integra onze do ano

A Liga continua a divulgar os nomes do jogadores que integram o onze do ano. Hoje já foi anunciado o nome do primeiro central e, sem grande supresa, o eleito foi Coates que se junta assim a Adán e Porro numa equipa que até ao momento é 100% leonina.





Em declarações à Liga, o defesa revelou-se orgulhoso pela distinção de que foi alvo por parte dos treinadores e capitães das equipas que disputaram o campeonato. "É um enorme orgulho estar na equipa do ano. Muito obrigado a todos que votaram em mim. Tu também és parte do grupo e parte da equipa. Muito obrigado a eles por me ajudarem a atingir este prémio. Um grande abraço", afirmou.