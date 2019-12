Coates já marcou ao FC Porto

Nos últimos anos o Sporting tem sido feliz nos duelos com o FC Porto, mas, devido às alterações registadas, no atual plantel não há muitos jogadores que tenham marcado aos dragões. Além de Luiz Phellype só Coates faturou diante da equipa orientada por Sérgio Conceição, na meia-final da Taça de Portugal, em 2017/18. O internacional uruguaio fez o golo da vitória nos minutos finais e levou o jogo ao desempate por penáltis que, como também tem sido hábito, acabou por sorrir aos leões. Convém assinalar que Bruno Fernandes ainda não faturou diante dos dragões. Na última final da Taça de Portugal o internacional português fez o remate que resultou no primeiro golo dos leões, mas a bola antes de entrar ainda bateu em Danilo e acabou por ser considerado autogolo do médio do FC Porto.