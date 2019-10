Coates já treina com o grupo

Na ressaca da derrota com o Alverca, o Sporting voltou aos treinos na Academia de Alcochete, sessão que ficou marcada pelo regresso de Coates, após ter estado ao serviço do Uruguai. Para além do central, de acordo com informação disponibilizada pelos leões, Silas teve à sua disposição "os atletas não utilizados ou menos utilizados" do embate da Taça de Portugal. Por outro lado, os titulares fizeram apenas recuperação no ginásio, tal como os lesionados Battaglia, Jovane e Fernando.

Hoje, a equipa técnica concedeu folga ao plantel. A partir de amanhã, numa sessão matinal à porta fechada, o grupo inicia a preparação para a receção ao Rosenborg, na quinta-feira, da Liga Europa.