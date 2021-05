Coates: «LASK Linz? Talvez tenha sido a melhor derrota»

Sebastián Coates admitiu que a eliminação precoce na Liga Europa acabou por ajudar a equipa do Sporting, no sentido de que o conjunto leonino retirou daí vários ensinamentos rumo ao título.





"LASK Linz? Para o que foi o ano, talvez tenha sido a melhor derrota. Aprendemos muito com esse jogo e obviamente estar novamente na Liga dos Campeões, onde estão os grandes clubes como é o Sporting... merecemos lá estar. Espero que para o ano seja um bom ano para nós, tanto na Liga dos Campeões como no campeonato", disse o capitão verde e branco no programa 'Isto é gozar com quem trabalha', da SIC, apresentado por Ricardo Araújo Pereira que, como benfiquista, lançou alguns momentos de picardia, a que o uruguaio respondeu: "Primeiro, és sempre bem-vindo a Alvalade. Somos um grupo muito unido. Se o míster fala que temos de ir para ali, temos de ir para ali, não há problema. Foi para todos nós muito importante vencer um campeonato que os sportinguistas tanto mereciam. O curso do Ruben [Amorim] já é outra história. Passámos por muito durante o campeonato."Coates considera que a festa do título foi "bem organizada" e não espera nenhum surto de covid-19: "Talvez uns tinham de ir mais cedo para a cama porque tinham escola depois (risos), passámos momentos muito bons e felizes. Todo o povo sportinguista passou um dia muito feliz.""Ele admitiu quando faltavam três pontos para sermos campeões. A nossa mentalidade foi essa, ir jogo a jogo e não pensar que éramos mais do que ninguém, que podíamos perder com qualquer equipa. Creio que esse foi um grande factor para que hoje estejamos a festejar.""Quando cheguei ao clube obviamente que me ensinaram esse lema. Passei pelo museu, vi muita história e acho muito bem esse lema. Hoje estamos a festejar, mas também passámos por outras coisas.""Oxalá que sejam os adversários! É sinal que faço bem o meu trabalho. Depois quem marca o golo para ganhar os jogos não importa quem seja, se eu, se o Paulinho ou o outro Paulinho.""É das primeiras palavras que se aprende quando se chega a Portugal. Normalmente quando se viaja pelo estrangeiro a primeira coisa que se aprende são essas palavras. Talvez aqui fique mau, mas dentro do balneário e do estádio talvez fique melhor."