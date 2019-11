Coates lesiona-se na seleção

Coates lesionou-se na perna direita no particular que o Uruguai está a disputar com a Argentina, em Israel. O jogador do Sporting ficou no relvado após ter interceptado um remate de Messi, ao minuto 15, e foi de imediato substituído após ter sido avaliado pelo médico da federação uruguaia. Refira-se que Acuña e Saravia também estão a ser titulares pela Argentina.