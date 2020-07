Coates: «Ligar a Cavani? Se vier para o Sporting, sim...»

Questionado após o empate com o V. Setúbal sobre se já ligou ou ligará a Edinson Cavani a propósito do interesse do Benfica na sua contratação, Sebastian Coates deixou uma resposta curiosa: "Se vier para o Sporting, sim. Se for para outro clube, não vou falar disso".





O defesa lamentou que a equipa não tenha alcançado os 3 pontos e vincou o "orgulho" em vestir a camisola da equipa leonina. "Sempre me trataram da melhor forma desde que cheguei. Lamentavelmente não foi com a vitória, que era o que queria. Tentamos por tudo, mas não conseguimos."