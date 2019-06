Coates motivado na Copa América

Coates já está no Brasil para defender as cores do Uruguai na Copa América. O central do Sporting, um dos 23 convocados do selecionador Óscar Tabárez, deu conta da sua motivação com várias publicações nas redes sociais. A prova começa hoje. Amanhã (23 horas) defrontam-se Acuña (Argentina) e Borja (Colômbia).