Coates na equipa antes de cumprir novo castigo

Infeliz contra o Rio Ave na presente temporada, pois foi expulso nos dois jogos relativos ao campeonato – os únicos vermelhos em 2019/20–, Coates vai manter o estatuto de patrão da defesa na receção ao Basaksehir, quinta-feira. O internacional uruguaio não estará depois nas opções de Silas no domingo, com o Boavista, e a sua ausência será uma dor de cabeça para o técnico. que já tem Mathieu entregue ao departamento clínico. O francês, a debelar uma tendinopatia no tendão de Aquiles direito, só deverá voltar à competição em março. Desta forma, salvo imprevisto, Neto e Ilori serão os centrais disponíveis para a próxima jornada da Liga.