Coates: «Não encontramos o golo que antes aparecia»

Coates enalteceu o espírito da equipa do Sporting que chegou ao empate (2-2) no último lance do encontro com o Belenenses SAD, mas lamenta a falta de eficácia dos leões.





"Foi um jogo difícil, penso que é preciso valorizar o espírito desta equipa que joga sempre até ao fim. Isso é importante. Obviamente que queríamos ganhar, não conseguimos, mas continuamos invictos", sublinhou à Sport TV o uruguaio, explicando os resultados menos positivos da equipa nas últimas jornadas: "Honestamente, nos jogos que empatámos, fomos superiores ao rival. Não encontrámos o golo, que antes aparecia, mas é sempre bom somar. Vai ser difícil até ao fim. Quero valorizar hoje o espírito da equipa que não deixou de lutar até ao empate".Sobre o que falta do campeonato e a possibilidade do FC Porto poder ficar a apenas quatro pontos dos leões, se vencer esta quinta-feira o V. Guimarães, o capitão dos leões preferiu desvalorizar: "Temos de ir jogo a jogo. Temos de preparar agora o jogo com o Sp. Braga e tentar conquistar a vitória".