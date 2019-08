Coates: «Não importa se ganhas todos os jogos da pré-época, o que importa é amanhã vencer»

Sebastián Coates compareceu este sábado ao lado do treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Supertaça Cândido Oliveira, que se disputa amanhã frente ao Benfica, no Estádio Algarve (20h45), sublinhando que a equipa dos leões está preparada para esta final."Não sei se o Benfica mudou muito ou não. Saíram alguns jogadores, mas penso que as ideias continuam iguais. A única diferença é que agora é uma final e depende muito do que façamos para ganhar", começou por dizer o central leonino, que afirma estar preparado para jogar onde o mister decidir, quando questionado se prefere alinhar com dois ou três centrais: "Para mim é igual, o mister é que decide. No ano passado jogámos numa linha de quatro e também com três centrais. O que o mister decidir é o que teremos que fazer"."O campeonato é muito longo, temos que nos focar na final de amanhã. Seria muito importante ganhar a Supertaça, seria uma injeção anímica, mas o campeonato é longo e pode acontecer muita coisa. Estamos focados na final de amanhã e esperamos conseguir conquistar o troféu", afirmou Coates, desvalorizando os resultados obtidos pelo Sporting durante os jogos de pé-época."Para mim, a pré-temporada serve para ficarmos bem fisicamente. Os jogos são diferentes, têm muitas alterações, e o treinador está à procura de ritmo. Não importa se ganhas todos os jogos ou não, o que importa é se amanhã vencemos e preparámo-nos para este jogo", garante o defesa."Claro que, para os adeptos, a Supertaça ser com o Benfica tem um sabor especial. Para nós, é uma final e estamos focados em vencê-la seja contra o Benfica, o FC Porto ou quem for.Já sobre as saídas de Jonas e João Félix, Coates assegura: "Não me dá alívio. Estaria a cometer um erro se pensasse que o Benfica não pode ter jogadores da mesma qualidade. Por aquilo que se viu nestes jogos, mantêm uma boa equipa, com jogadores muito bons. Vamos trabalhar e tentar enfrentá-los da melhor maneira, em busca do troféu."