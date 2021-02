Coates no pico da montanha: central atravessa melhor momento da carreira

As capacidades de liderança estão à vista. Sebastián Coates assume sem rodeios que vive o melhor momento da carreira, numa altura em que é o capitão do Sporting, líder destacado da Liga NOS, com dez pontos de avanço sobre o 2º classificado, o FC Porto. Porém, o uruguaio faz questão de salientar que está melhor, também, por mérito do que os companheiros têm feito em campo. Em entrevista à ESPN sul-americana, o central foi questionado sobre se está no ponto mais alto da carreira, pelo que tem feito o clube de Alvalade no plano nacional e também pelos dados estatísticos, que corroboram um crescimento em relação às épocas anteriores. “Creio que sim, estou no meu melhor momento”, reconheceu logo Coates, acrescentando: “Tive alguns momentos muito bons na minha carreira, no Nacional e na seleção, com bons resultados, mas hoje sinto que estou mais maduro dentro de campo”, admitiu o defesa, que conta no palmarés com a Copa América 2011, ganha pelo Uruguai (tendo sido três vezes campeão no país natal, em 2008/09, 2010/11 e 2011/12).

Depois, Coates explica o que mudou: “Posiciono-me de forma diferente em certos momentos do jogo. Diferente do que fazia antes, porque o físico me permitia posicionar de outra maneira”, detalha. “Também ajuda muito a equipa estar a jogar bem. Se a equipa joga bem, os jogadores crescem muito individualmente. É um pouco o que se está a passar neste momento”, salientou o sul-americano, que voltou a lamentar o suicídio do amigo Santiago ‘Morro’ García, de quem era amigo desde os 11 anos: “Nunca imaginámos que ele fosse por aquele caminho.”