Coates nos convocados do Uruguai para jogo particular com a Hungria

O central do Sporting Sebastián Coates integra a convocatória do Uruguai para o jogo particular com a Hungria, em Budapeste, agendado para dia 15 de novembro. A lista de 24 jogadores foi divulgada esta sexta-feira pelo selecionador uruguaio Óscar Tabarez.





A Federação uruguaia pretende aproveitar a outra data concedida pela FIFA, o dia 19 de novembro, para realizar um segundo jogo de preparação, mas está ainda por confirmar o adversário.Além de Coates, faz parte da lista outro jogador com passagem por Portugal, Jonathan Rodríguez, que jogou no Benfica quando a equipa era orientada por Jorge Jesus e que atualmente alinha nos mexicanos do Cruz Azul.