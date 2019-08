Coates nos pré-convocados do Uruguai para dois particulares

O defesa do Sporting Sebastián Coates integra a lista de jogadores que atuam no exterior convocados para os encontros particulares do Uruguai com Costa Rica e Estados Unidos, em setembro, anunciou esta sexta-feira a Federação Uruguaia de Futebol (AUF).O central, de 28 anos, que contabiliza 35 partidas pela equipa celeste, é um dos 24 atletas que atuam fora do país e que foram chamados pelo selecionador Óscar Tabárez para o duplo confronto.De acordo com a AUF, a lista definitiva será conhecida dentro de duas semanas, antes da viagem para a Costa Rica.Além de Coates, constam das opções de Tabárez os 'imprescindíveis' Edinson Cavani, Diego Godín e Luis Suárez, sendo que o avançado do Barcelona lesionou-se esta sexta-feira, no decorrer da derrota dos catalães com o Athletic de Bilbau (1-0), na primeira jornada da Liga espanhola.O Uruguai defronta a Costa Rica em 6 de setembro e os Estados Unidos quatro dias depois.