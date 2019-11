Coates: «Nunca duvidei da minha qualidade»

Depois de ter marcado na vitória frente ao Rosenborg , Sebastián Coates foi abordado sobre o momento difícil que ultrapassou, salientando que teve sempre a confiança do clube."Trabalhando é a melhor forma de sair dessas situações. Por vezes é complicado. Pessoalmente sempre pensei no trabalho diário. Nunca duvidei das minhas qualidades pois tinha a confiança de todos, faço autocrítica mas nunca duvidei das minhas capacidades", referiu, à Sport TV, o central, que fez três penáltis num só jogo frente ao Rio Ave e marcou dois autogolos num curto espaço de tempo.O defesa uruguaio salientou ainda a relevância do triunfo na Noruega. "Este triunfo foi muito importante para nós, a equipa está de parabéns e faltam três pontos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo que é muito importante", disse.Além da vitória, os leões não sofreram golos, o que tem sido raro em jogos esta temporada. Coates ficou feliz também por esse objetivo "É importante para toda a equipa, mas para os defesas é mais. Dá mais tranquilidade e confiança. Nós marcamos em todos os jogos e assim é mais fácil de ganhar", destacou.