Coates: «Os resultados por agora não interessam»

Coates já treina nos Estados Unidos. O defesa regressou das férias, depois da participação na Copa América, e foi confrontado com a possibilidade de se tornar capitão, caso Bruno Fernandes saia."Até ver é ele o capitão, já deixou claro que está focado no Sporting. Temos de o respeitar. Amanhã não sei... Vivo o dia a dia. Inglaterra? Com a qualidade que ele tem pode jogar em qualquer lado. Mas é positivo que esteja connosco", atirou o uruguaio perante as notícias que dão conta do interesse de clubes ingleses em Bruno Fernandes.O defesa abordou ainda o confronto com o Liverpool na próxima madrugada. "Estes jogos servem para nos prepararmos da melhor forma para a Supertaça", admitiu, desvalorizando a ausência de vitórias dos leões nesta pré-época: "Os resultados, por agora, não interessam. Interessam, sim, no que vier a seguir".Coates sublinhou que a equipa está preparada para lutar pelo título "como sempre", afirmando que no passado houve "largos anos em que se perderam pontos que depois fizeram a diferença": "temos de nos preparar bem para este ano para cumprir os objetivos que temos."A fechar, o internacional uruguaio elogiou Luís Neto, um dos reforços para a nova época e que irá lutar por um lugar na mesma posição: "Sim, vi-o nestes jogos que ele fez, esteve muito bem. Integrou-se bem no grupo, o que também é importante. Quanto mais jogadores de qualidade tivermos, tanto melhor."