Coates: «Paragem influenciou os resultados mas felizmente ninguém se lesionou»

Sebastián Coates abordou o regresso à competição em entrevista ao programa 100% Deporte, da rádio uruguaia Sport 890, na qual considerou que o período de inatividade influenciou a prestação da equipa do Sporting no empate (2-2) em Guimarães, naquele que foi o primeiro jogo dos leões após a paragem devido à pandemia.





"O tempo de paragem foi difícil para todos, sejam clubes grandes ou pequenos. E os resultados também se devem a essa inatividade e toda a incerteza acabou por refletir-se no desfecho do jogo. Mas felizmente ninguém se lesionou", explicou o central e capitão do Sporting."Treinámos durante um mês antes de jogar. As duas primeiras semanas foram só de trabalho físico em grupos de quatro jogadores por campo, depois começámos a treinar juntos antes de retomar a liga. Foi uma boa decisão, mas dependia muito dos clubes, porque havendo alguém infetado podia complicar as coisas. Antes dos jogos fazemos testes e o importante é que a saúde não está em risco e que estamos a jogar", analisou o uruguaio, admitindo que jogar sem adeptos nas bancadas é "algo raro", mas garante que os atletas estão "concentrados no jogo".