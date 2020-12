Coates partilha protagonismo com o grupo

Coates, distinguido com o Prémio Stromp para futebolista do ano, optou por partilhar a medalha, entregue por Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, com os companheiros. “É um prazer receber este prémio. Quero agradecer, em nome do grupo, porque o futebol é um desporto coletivo e eu dependo muito deles”, reconheceu o capitão, após receber a distinção na Academia de Alcochete, o mesmo local onde foi entregue o prémio ao jogador revelação do ano de 2020: Nuno Mendes.

“Queria agradecer ter sido nomeado para o prémio revelação. Estou muito contente. Tinha este desejo. Quero continuar a mostrar o meu trabalho para ganhar mais prémios destes”, confessou o lateral-esquerdo, replicando, no fundo, o sentimento dos demais distinguidos - no total, foram 14 por escolha e 2 por inerência. Por sua vez, o vice-presidente Miguel Afonso, que sucedeu a Frederico Varandas na categoria ‘Dirigente’, enalteceu o seu “enorme privilégio em estar ao serviço do Sporting”.