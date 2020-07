Coates pede "salto de qualidade": «Não cumprimos o que a história do Sporting exige»

Sebastián Coates admitiu que o Sporting esteve muito abaixo do que era exigido na temporada que ontem acabou. Os leões terminaram sem qualquer troféu e finalizaram mesmo no 4.º lugar do campeonato depois da derrota com o Benfica na Luz.





"Não cumprimos o que a história do Sporting exige! A temporada 20/21 requer um salto de qualidade de todos nós no Sporting. O compromisso deve ser infinito, mas que por si só não é suficiente. Devemos trabalhar no duro para os objetivos da próxima temporada. Obrigado pelo apoio!", disse o central, um dos capitães dos leões, nas redes sociais.Recorde-se que Seba não atuou diante das águias devido a uma lesão contraída no aquecimento.