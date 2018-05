Continuar a ler

Coates







Sebástian Coates é um dos jogadores que integra a lista de pré-convocados do Uruguai para o Mundial'2018, estando já a trabalhar com a seleção do seu país. Esta sexta-feira, o defesa do Sporting publicou na sua conta de Instagram uma fotografia a treinar com os companheiros de seleção e muitos dos comentários são de sportinguistas que fizeram questão de mostrar o seu apoio a Coates."Força Coates, o Sporting está contigo", "Bom mundial craque", "Volta rápido puto", "Força leão", "força goleador" ou "És grande! Fica no Sporting por nós" são algumas das mensagens que se podem ler.