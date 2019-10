Coates quebra o silêncio após 'pesadelo' de penáltis e autogolos

+3 puntos!! Agradecer a mis compañeros y staff por el soporte y a todos los que me enviaron mensajes positivos!! pic.twitter.com/VTCpsBftUx — Sebastian Coates (@SebastianCoates) October 1, 2019

Sebastián Coates voltou ontem ao onze do Sporting - o primeiro de Silas no comando técnico - deixando para trás uma série de... pesadelo, marcada por penáltis cometidos e autogolos. O uruguaio de 28 anos, que atravessou um mau momento desportivo, respondeu às críticas com uma exibição tranquila frente ao Aves ( vitória dos leões por 1-0 ) e, esta terça-feira, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento."Mais 3 pontos! Agradecer aos meus companheiros e staff pelo apoio e a todos quantos me enviaram mensagens positivas", escreveu o uruguaio no Twitter.