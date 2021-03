Coates recebe o prémio de Melhor Defesa da Liga em fevereiro: «É um orgulho»

Sebástian Coates fez questão de partilhar com os colegas do Sporting o prémio de Melhor Defesa do mês de fevereiro da Liga NOS, distinção atribuída - e entregue na Academia de Alcochete - pela Liga Portugal, que resulta da votação dos 18 treinadores em atividade no principal escalão do futebol português.





"Muito obrigado a todos os que votaram para este prémio, é um orgulho para mim ser o melhor Defesa do Mês. Espero continuar. Quero agradecer também à equipa", referiu o internacional uruguaio, de 30 anos, que falhou o último jogo do campeonato, por castigo.