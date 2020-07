Coates: «Corrigir erros e pensar no futuro»

Sebastian Coates, um dos capitães de equipa do Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais após a derrota no clássico com o FC Porto por 2-0. O defesa uruguaio, de 29 anos, assumiu que é preciso corrigir os erros e apontou ao triunfo nas últimas duas jornadas do campeonato, em que os leões vão defrontar o Vitória de Setúbal e o Benfica.





"Corrigir erros e pensar no futuro, temos que trabalhar pra vencer os 2 jogos que faltam!", escreveu Coates, no Instagram.