Coates reconhece que "não foi o mellhor jogo" do Sporting mas avisa: «A luta continua»

O Sporting empatou 1-1 na receção ao Rio Ave, na abertura da 14.ª jornada , e lidera o campeonato com 36 pontos, mais quatro que Benfica e FC Porto que fizeram o mesmo resultado no Dragão. Coates reconheceu o desempenho dos leões ficou abaixo da expectativa mas deixou uma garantia.





"Não foi nosso melhor jogo, mas este grupo sempre vai tentar até o fim!! Jogo a jogo!!A luta continua!!", referiu o central numa publicação no Instagram.

No Estádio José Alvalade, o Sporting adiantou-se no marcador aos 42 minutos, com um golo de Pedro Gonçalves, o seu 12.º na competição, mas o Rio Ave chegou ao empate aos 61, através de Gelson Dala, antigo jogador dos leões.