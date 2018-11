Coates recuperado é opção na Taça

Coates já integrou o treino de ontem. O central está recuperado da lesão e poderá ser utilizado com o Lusitano Vildemoinhos, já este sábado, para a Taça de Portugal. O uruguaio de 28 anos tinha sido convocado para a seleção do seu país, mas a verdade é que acabou por permanecer no clube durante a pausa.

O central apresentou mialgias de esforço, decorrentes da sobrecarga física, e por isso foi dispensado da seleção celeste. Coates falhou os primeiros dias de trabalho de Marcel Keizer – que orientou a primeira sessão na última terça-feira –, mas ontem treinou-se completamente integrado junto do restante plantel.

O uruguaio é um dos jogadores mais utilizados esta época – só Bruno Fernandes soma mais jogos (17) e também mais minutos de competição (1.453) – e, por isso, a sua disponibilidade permite ao treinador holandês trabalhar com a dupla de centrais mais rotinada, Coates e Mathieu. Do sector mais recuado, apenas Lumor e Acuña estão ao serviço das seleções, mas Keizer também não pode contar com Ristovski, lesionado.

Resta saber se o técnico irá lançar Coates e Mathieu em Viseu para preparar o encontro com o Qarabag, cinco dias depois, no Azerbaijão.



Trio dos sub-23 foi chamado



No regresso ao trabalho, Marcel Keizer voltou a estar atento aos jovens da Academia. O holandês chamou os laterais Abdu Conté e Euclides Cabral e o médio Tomás Silva, trio dos sub-23, equipa que, recorde-se, começou ontem a ser orientada por Tiago Fernandes. Por outro lado, o guardião Luís Maximiano e o médio Miguel Luís regressaram a Alcochete e fizeram trabalho de recuperação, depois de a dupla ter estado ausente na última semana ao serviço da Seleção de sub-20 de Portugal.