Coates revela que Jesus quis levá-lo para o Benfica

Sebastián Coates reconheceu esta terça-feira, numa iniciativa solidário promovida por Carolina Mendes, na rede social Instagram, que, antes de rumar ao Liverpool, o seu primeiro clube na Europa, esteve a um pequeno passo de aceitar o convite de Jorge Jesus para representar o Benfica.





"É um pouco engraçado. Antes de ir para o Liverpool, tive o interesse do Jorge Jesus [então, treinador do Benfica]... Estava lá o Maxi Pereira e... acabei por ir para o Liverpool. Depois, ele veio para o Sporting e ligou-me para vir para aqui", recordou o capitão da equipa de Alvalade, que só encontra adjetivos para descrever o agora treinador do Flamengo."É um dos melhores treinadores que tive. Tecnicamente, é incrível, e analisa muito os rivais. Tem a sua forma de jogar, mas analisa muito os rivais e tudo o que ele fala acontece, depois, no jogo. Também é muito rigoroso. Era chato, também, mas não podíamos ficar zangados, porque ele dizia o que pensava, o que estavas a fazer bem e a fazer mal", recorda o internacional uruguaio, que destaca outro companheiro de caminhada no Sporting, mas no capítulo da brincadeira."O mais engraçado com que joguei foi o Jefferson, estava sempre a fazer alguma", assume o capitão dos leões, revelando que "sempre que um jogador aparece com roupa feia", a mesma "aparece espalhada por todo o balneário."Aliás, segundo Coates, boa disposição é o que não falta no grupo de trabalho leonino. "Antes dos jogos, fico ali com o Vietto e o Acuña a beber 'mate'. Há um bom ambiente, com música... é divertido. Claro que, depois, dentro do campo, é diferente", assegura, a terminar, o defesa da seleção celeste.