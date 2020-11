Coates sai da convocatória do Uruguai devido a lesão

Coates é baixa de última hora na seleção do Uruguai, devido a lesão, e por esse motivo não estará apto para os embates diante da Colômbia (sexta-feira) e Brasil (dia 17), ambos inseridos na qualificação para o Mundial'2022.





De acordo com os meios de comunicação locais, o selecionador do Uruguai, Óscar Tabárez, já decidiu convocar Alexis Rolín (Rentistas) no lugar do capitão do Sporting.Recorde-se que Coates foi opção para Rúben Amorim na goleada do Sporting ao V. Guimarães (4-0), no passado domingo, e realizou os 90 minutos.