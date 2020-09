Coates: «Se há jogo ou não... Não depende apenas de nós»

Coates ainda não sabe se o Sporting vai defrontar o Gil Vicente no sábado, mas garante que da parte do clube de Alvalade todos estão preparados. "Vir para estágio e estar aqui no Algarve faz com que estejamos isolados do que aconteceu a alguns companheiros. Se há jogo ou não... Não depende apenas de nós. Temos de preparar-nos da melhor maneira para chegar ao jogo e conseguir ganhar e isso é o mais importante. Por um lado estamos todos dependentes do que está a acontecer, mas também somos profissionais e sabemos que temos de trabalhar e de nos preparar da melhor forma para o que aí vem. Não é fácil por tudo o que aconteceu com alguns companheiros, e a nossa família também se preocupa, mas agora que estamos aqui temos de estar concentrados para o próximo jogo", afirmou o central, à Sporting TV, onde garantiu que a equipa só pensa em entrar na Liga de pé direito: "Foi uma semana atípica, mas a equipa tem grandes jogadores e quem entrar em campo vai dar uma boa resposta. Sabemos que temos de ganhar este jogo e vamos com essa ambição de começar o campeonato da melhor maneira".





Na quinta-feira, o Sporting entra em competição da Liga Europa, um desafio que ainda não preocupa o uruguaio. "Isto é jogo a jogo. Primeiro temos de ganhar no campeonato pois é importante para todos começar bem, e só depois temos a Liga Europa. Temos uma eliminatória que vai ser dura, mas agora estamos a pensar no campeonato e depois pensamos no outro jogo", acrescentou o central que ainda garantiu que os reforços tornaram o grupo mais forte: "Os que chegaram foram integrados da melhor forma e foram bem recebidos no grupo. Eu acho que vão contribuir muito para melhorarmos. Os que estão aqui há mais tempo procuram aconselhá-los bem, transmitir-lhes o que é o Sporting e tentar que o grupo seja forte e unido para fazermos frente a todos os jogos que temos pela frente. Vai ser um ano muito longo e temos de estar focados primeiro neste jogo e depois no resto da época. Temos de colocar o Sporting o mais alto possível. Acho que vamos ter muitos jogos seguidos, vamos precisar de todo o grupo, e isso é bom para todos os que chegaram e para os que já cá estavam. Aqui todos são necessários e temos de ser um grupo forte e unido".Para terminar, o defesa ainda expressou o desejo de ver o público a regressar às bancadas no mais curto espaço de tempo possível. "Sem dúvida que é algo que faz falta, e espero que possam regressar o mais rápido possível. Em alguns países já esta a acontecer, e espero que em Portugal aconteça o mais rápido possível dentro dos termos que o Governo ache que é melhor para todos. Sentiremos o seu apoio apesar de estarem em casa, mas espero que voltem ao estádio o mais depressa possível e que estejam connosco", concluiu.