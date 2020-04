Coates: «Se surgir a opção de ir para o outro clube que seja para melhor»

Depois de na semana passada ter assumido que estaria disposto a sair do Sporting caso os leões assim o necessitassem, Sebástian Coates voltou esta terça-feira a falar do seu futuro, uma vez mais para deixa aberta a porta a uma possível transferência."No plano pessoal estou muito bem. Jogo sempre desde que cheguei. Portugal é muito parecido com o Uruguai, as pessoas são muito calorosas e o clima também. O futebol é muito bom por nos dar a possibilidade de conhecer vários sítios, de percorrer várias cidades, mas se surgir a opção de ir para o outro clube que seja para melhor", declarou o defesa leonino, em declarações ao programa 'Locos x el Fútbol', da rádio uruguaia Del Sol 99.5.