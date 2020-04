Coates: «Sinto-me bem no Sporting, mas se o clube tiver de vender...»

Coates diz-se satisfeito no Sporting e em Portugal, razão pela qual, no horizonte imediato, só pensa nos leões. Contudo, ciente das dificuldades financeiras que podem estar pela frente, o central uruguaio coloca a sua continuidade em Alvalade nas mãos da SAD.





"Futuro? Não sei… Hoje estou a jogar, que é o importante para mim. Mas o futebol é muito dinâmico e nunca se sabe o que pode vir a seguir. Sinto-me bem no Sporting, sou um dos jogadores que joga mais no clube e um dos que tem mais anos de casa. E Portugal sempre me tratou bem e à minha família. Hoje não penso noutras ligas, mas se no dia de amanhã o clube tiver de vender, posso pensar nessa alternativa", sublinhou, em entrevista à rádio uruguaia 1010.O capitão dos leões admitiu, ainda, que a época ficou àquem das expectativas imposta: "Este ano não nos correu tão bem como os anteriores. Ficámos rapidamente fora das taças e o campeonato é sempre muito difícil. Ainda há jogos por fazer, mas não se sabe se o campeonato vai retomar ou não. Se voltarmos a jogar, queremos terminar o mais alto possível na classificação.Em relação à pandemia da Covid-19, Coates aplaude a forma como os portugueses têm acatado as medidas impostas pelo Governo. "É difícil não poder sair e treinar, mas o mais importante é a saúde. Aqui, em Portugal, os números não são tão elevados como em Itália ou Espanha. Felizmente, eu e a minha família estamos bem. A ideia da Liga é terminar o campeonato, mas depende também de como evolui o vírus e o país. Hoje, o mais importante não é o futebol, mas sim que as pessoas estejam bem e que o país volte a ser como era. Nós, jogadores, perdemos muito ritmo e vamos precisar de alguns dias para voltar", atirou.