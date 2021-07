Coates assinala os 115 anos do Sporting: «Um clube gigante»

O Sporting celebra 115 anos esta quinta-feira e ao longo do dia tem recebido mensagens de parabéns de jogadores, ex-jogadores e outras personalidades com ligação ao clube. Como não podia deixar de ser, o capitão Sebastian Coates foi um dos que felicitou o emblema de Alvalade, com uma mensagem nas redes sociais, aquele que diz ser "um clube gigante".





"Cheguei com a certeza que era a melhor decisão, um clube gigante! Obrigado por deixar-me fazer parte da tua enorme história! Muitos parabéns a todos Sportinguistas no mundo! São 115 anos de ESFORÇO, DEDICAÇÃO, DEVOÇÃO E GLÓRIA!", escreveu o central uruguaio, que deixou ainda uma 'story', na qual mostra uma fotografia dos dois filhos do jogador vestidos com o equipamento do Sporting e onde endereçam os parabéns ao clube verde e branco acompanhado de uma hashtag 'de geração em geração'.