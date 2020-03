Coates: «Temos a tradição de beber mate em família e agora não o fazemos»

Sebastián Coates falou à Sporting TV sobre os dias de isolamento devido ao coronavírus. "É um pouco estranho não poder ir treinar e estar com os meus companheiros. Mas pronto, o objetivo primordial é a saúde e respeitar as indicações que nos foram dadas. Há um plano de treino, sim, que a equipa técnica enviou para todos. Temos de fazer a nossa parte: continuar a treinar e respeitar também o que a equipa técnica nos mandou seguir e não perder a boa forma. Nós, os jogadores, estamos sempre em contacto e a perguntar como estão a ser os treinos de cada um, como cada um se sente e as respetivas famílias… Como disse, temos de continuar a treinar, a respeitar o que a equipa técnica nos enviou, para que no dia de amanhã possamos jogar e estar bem fisicamente", reforçou o capitão dos leões.





Coates aplaudiu ainda a decisão de parar as competições, tanto em Portugal como noutros países. "Adiar a Copa América? Acho bem. Tanto essa medida como a de suspender o futebol. Primeiro, porque o primordial é a saúde todos. Aqui em Portugal, no meu caso no Uruguai, mas acima de tudo em todo o Mundo. Primeiro temos de ficar bem e depois veremos quando pode voltar o futebol e os outros desportos. Acho que é uma boa medida. Tanto eu como os meus companheiros, todos queremos pelo menos voltar a treinar. E depois logicamente voltar a jogar. Como disse, por agora o primordial é que todos aqui em Portugal fiquem bem", atirou.Preocupado com a pandemia que assola o mundo, o uruguaio até deu um exemplo de algo que deixou de fazer no dia a dia por causa do coronavírus. "Como todos sabem, na América do Sul, mais no Uruguai e Argentina, temos uma tradição que é beber mate, que é como um chá, algo que partilhamos com a família. Mas agora não o estamos a fazer. É uma das medidas que temos tomado para tomar precauções. O mais importante hoje em dia é respeitar as medidas que o governo coloca. Para nós, é difícil ficar em casa, porque não estamos habituado a isso, mas temos de assumir as responsabilidades, cuidar de cada um de nós e aos outros", contou.