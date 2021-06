Coates vacinado contra a Covid-19

O capitão do Sporting, Sebastián Coates, recebeu ontem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no caso da Sinovac, no âmbito dos trabalhos da seleção do Uruguai. A equipa vai viajar para Caracas, onde defronta a Venezuela na próxima terça-feira.





¡Jornada de vacunación en el complejo Celeste!



El plantel de @Uruguay recibió la primera dosis contra el COVID-19 con el lote de la donación de Sinovac Biotech Ltd. a la @CONMEBOL.



Gracias, #AsociaciónEspañola, main sponsor de la Celeste, por la asistencia. pic.twitter.com/2XmFxnHAcY — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 4, 2021