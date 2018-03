Coates é o jogador de campo com mais minutos disputados (3.780) e nem a paragem das competições para os jogos das seleções lhe vai permitir descansar. O central, de 27 anos, está pré-convocado para dois particulares que o Uruguai vai disputar... na China, mais precisamente em Nanning, perto da fronteira com o Vietname.O primeiro desafio está agendado para o próximo dia 23 e será frente à República Checa. Três dias depois os sul-americanos vão voltar à ação, mas o opositor ainda é incógnito pois tudo vai depender dos resultados do primeiro jogo. Os possíveis adversários são a China e o País de Gales.A lista final só será divulgada no sábado, mas os responsáveis leoninos já foram informados que o central vai à China. Coates não joga amanhã em Plzen por castigo.