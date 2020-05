Coates: «Vão ouvir-nos dizer mal dos árbitros»

Coates, numa conversa informal sobre NBA no blogue 'NBA Patológicamente', fez algumas revelações em relação ao que viveu no período de confinamento e, sobretudo, no que o espera agora no regresso à competição. O capitão do Sporting admitiu que jogar em estádios sem público será uma experiência estranha.





"Nunca joguei assim como profissional. Nas camadas jovens tínhamos 150 pessoas nos estádios e estava lá a nossa família mas agora será diferente. Há microfones em todo o estádio que sem o som ambiente vão registar tudo. Vão ouvir-nos dizer mal dos árbitros e a dizer alguns palavrões. Até se vai especular sobre o mau ambiente entre os jogadores quando tivermos uma discussão no campo. Não estamos habituados a sermos escutados", assumiu o central que revela os cuidados que os jogadores foram assimilando: "Muitas vezes tapamos a boca porque não queremos que ninguém saiba o que dizemos aos companheiros de equipa. Chega a ser um comportamento paranoico pois até o fazemos nos treinos, mas é algo que já está no subconsciente".O internacional uruguaio também falou do período de confinamento, e reconheceu que sentiu fisicamente a paragem. "Um mês na passadeira é muito mau para nós pois perdemos massa muscular e os tendões ressentem-se. Eu fui operado ao joelho em 2014 e comecei a sentir dores por correr na passadeira. Felizmente voltei ao relvado e tudo mudou. Vamos sofrer nestes dois meses", garantiu.