No campo das indemnizações que seriam devidas do clube ao jogador, ou vice-versa, tal será definido pelo que consta no Código de Trabalho e sempre variável de caso para caso. A indemnização será, então, calculada com base em certos termos legais. Ora, neste âmbito, na eventualidade de não se conseguir provar a justa causa e consequentemente o Sporting tiver razão, os leões podem alegar uma série de motivos para indemnização. Para além do previsto em termos legais, ou seja a rescisão unilateral de contrato por parte do jogador, podem acrescentar ainda danos patrimoniais, tanto ao rendimento desportivo da equipa ou danos morais à imagem do clube.