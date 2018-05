O resumo do Aves-Sporting (2-1)

Fábio Coentrão foi o espelho da frustração do Sporting na final da Taça de Portugal (derrota por 2-1 com o Aves) . Já em tempo de compensação da 1ª parte (45’+1), o lateral-esquerdo surgiu em posição privilegiada na área do Aves e recebeu a bola no coração da área, mas dominou de forma deficiente e o lance perdeu-se nas mãos de Quim.Enquanto os avenses lançaram o contra-ataque, o português, de 30 anos, desferiu um forte pontapé… no poste direito. O acesso de fúria de Coentrão pareceu até ter surpreendido Quim, tendo o guardião questionado o lateral se estava em boas condições. Aos 63’, Coentrão foi substituído por Misic e o público retribuiu com aplausos, naquele que ao que tudo indica foi o seu último jogo de leão ao peito.