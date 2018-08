Fábio Coentrão encontra-se em Portugal para definir o futuro profissional, segundo o diário espanhol ‘As’. No entanto, o lateral-esquerdo encontra-se num verdadeiro contrarrelógio, pois se não encontrar clube, terá de se apresentar amanhã na cidade desportiva do Real Madrid para começar a trabalhar com Modric, Kovacic e Varane.O internacional português, de 30 anos, esteve na última época no Sporting, cedido pelos campeões europeus, que pagaram parte do salário. A continuidade de Coentrão é do agrado do Sporting, ainda que o lugar de lateral-esquerdo esteja preenchido com Lumor e Jefferson, sem esquecer que Acunã e Bruno César também podem desempenhar essas funções.Fora dos planos de Lopetegui, Coentrão está vinculado aos merengues até 30 de junho do próximo ano e o elevado salário (2,5 milhões de euros limpos) é obstáculo à sua colocação em Portugal.