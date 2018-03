Continuar a ler

Humilde - Nasceu em Vila do Conde, a 11 de março de 1988, numa família humilde. Na juventude, o futebol era mero divertimento que dividia com a pesca e as armadilhas para apanhar pássaros. Em jovem chegou a trabalhar numa padaria e na construção civil.Estreia - Tinha 17 anos quando entrou nos instantes finais de um Nacional-Rio Ave, disputado a 17 de abril de 2005. Na época seguinte foi titular.Duelo - Sporting e Benfica disputaram o esquerdino. Apesar de ser leão, seguiu para a Luz, pois as águias ofereceram 1 milhão de euros ao Rio Ave. O clube de Alvalade não passou dos 750 mil euros.Merengue - Em 2011/12 ingressa no Real Madrid, que paga 30 milhões de euros pelo seu passe. Em Espanha, aos três títulos que já havia conquistado, somou duas Champions, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas Ligas espanholas, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola. Este ano, pelo Sporting, já tem mais uma Taça CTT. No total são 13.Raça - Foi para o Sporting para relançar a carreira e, em Alvalade, contabiliza 33 jogos e 1 golo. Venceu a desconfiança inicial fruto da mesma raça e inconformismo que o levou às lágrimas em Astana.