O futuro de Fábio Coentrão não passa pelo Sporting. A hipótese de o lateral ficar mais uma época já era reduzida mas continuava em aberto; depois do jogo com o Marítimo, porém, o cenário deixou de estar sobre a mesa. O facto de o vila-condense ter saído diretamente para o túnel de acesso ao balneário, ao ser substituído, ao minuto 54, foi a gota de água que fez transbordar o copo, após um conjunto de atitudes que causou desagrado na estrutura.

Segundo Record apurou, não estará em causa um incidente disciplinar isolado mas a personalidade, o temperamento e uma série de comportamentos que a SAD desaprova, na linha da saída extemporânea no Funchal. Quando Jorge Jesus deu ordem para a troca por Bryan Ruiz, Coentrão abandonou o relvado sem parar para dirigir qualquer palavra aos elementos do banco de suplentes. Haveria de assistir à parte final do encontro à boca do túnel. A situação gerou desconforto e contribuiu para uma tomada de posição da SAD que não é oficial mas da qual já não haverá retorno possível. O internacional português, de 30 anos, perdeu espaço e não faz parte dos planos para a próxima época, pelo que o Sporting não vai tentar renovar o empréstimo junto do Real Madrid.

Sonho e esforço

Coentrão chegou a Alvalade no verão, cumprindo o sonho de jogar no clube do seu coração. Tal só foi possível devido ao esforço (negocial e financeiro) de Bruno de Carvalho e seus pares, que quiseram dar a Jorge Jesus um dos jogadores que o técnico considerava essencial para o ataque ao título, pela sua qualidade e experiência.

O acordo com o Real Madrid permitiu ao Sporting ficar a pagar apenas um quarto do elevado vencimento de Coentrão, 4 milhões de euros livres de impostos. O ordenado seria, sempre, um obstáculo difícil de transpor na próxima reabertura do mercado, mas a verdade é que os últimos desenvolvimentos diluíram de vez a possibilidade de o defesa ficar no Sporting mais uma época.

Coentrão terá sido um dos jogadores na linha da frente do conflito com Bruno de Carvalho em abril, no pós-Madrid. Na circunstância, o enfermeiro Carlos Mota (que no domingo esteve no Funchal) foi alvo de repreensão interna por alegadamente ter procurado acalmar o camisola 5 após uma discussão com BdC. O ciclo deverá fechar-se após a final da Taça de Portugal.

Da relação com JJ à busca de solução no mercado

O episódio na Madeira pode não ter estado relacionado com Jorge Jesus (isso só Coentrão poderá esclarecer) mas o facto é que a própria relação entre o técnico e o lateral-esquerdo terá sofrido um abalo nas últimas semanas. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Coentrão foi um dos jogadores a manifestar desagrado perante abordagens mais críticas do técnico, em situações de treino. No Funchal, e embora Piccini apresentasse sinais de maior desgaste, Coentrão foi o primeiro a ser substituído. Um prenúncio do adeus no final da época. Os leões já procuram alternativas para recompor o corredor esquerdo e têm várias soluções em estudo.

Época foi autêntica montanha-russa de emoções e casos

Muito aplaudido pelos adeptos, há uma semana, quando se despediu de Alvalade, Fábio Coentrão viveu uma autêntica montanha-russa de emoções durante a época no Sporting. O lateral chegou ao clube do coração determinado em vencer a Liga mas sob forte desconfiança, que foi ultrapassando fruto do trabalho com Jorge Jesus e a direção clínica. O regresso em falso à Seleção, devido a problemas físicos, foi um de vários momentos que ficaram na memória: do golo ao Boavista ao murro no banco após o empate (1-1) em Setúbal; do choro em Astana à polémica pós-Madrid; da festa no banco com Bruno de Carvalho, em Portimão, à ‘pega’ com Acuña no Restelo. Falta o Jamor... se jogar.