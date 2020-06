«Coisa linda miúdo, eu disse-te»: a mensagem de Bruno Fernandes para Jovane

Jovane foi o homem do jogo ao marcar o golo que deu os 3 pontos ao Sporting frente ao P. Ferreira. O encontro foi acompanhado por Bruno Fernandes, que no final deixou uma mensagem ao miúdo. "Coisa linda miúdo, eu disse-te", elogiou Bruno Fernandes.





O antigo capitão leonino deixou ainda uma mensagem a Luís Maximiano: "Coisa linda, muralha".Salientando que o mais importante foi o "triunfo", o extremo ainda deixou uma mensagem aos jogadores que estão a evoluir em Alcochete no final do jogo."Todos os jovens da Academia são uma aposta. Basta acreditarem e um dia vão chegar à equipa principal", afirmou o jovem, em declarações à Sport TV, onde ainda comentou o trabalho que está a ser realizado por Rúben Amorim em Alvalade: "Estamos a aprender as ideias do míster e esperamos continuar assim, a evoluir."Em relação à sua prestação, o camisola 77 quis partilhar o mérito com os seus companheiros de equipa. "Como já disse o mais importante foi a vitoria e a conquista dos três pontos. Vamos continuar a trabalhar para ficarmos cada vez mais fortes", acrescentou.Sem Mathieu e Vietto no relvado, Jovane não hesitou em assumir a responsabilidade de bater o livre direto e, após ter marcado o golo, não hesitou em festejar como Bruno Fernandes fazia, colocando as mãos nas orelhas.Convém assinalar que o antigo capitão mantém uma forte relação de amizade com o jovem extremo, e nunca deixou de dar-lhe conselhos e enviar-lhe mensagens de confiança. Aliás, o jogador do Manchester United esteve a assistir ao jogo, e não só vibrou com o golo dos leões como ainda destacou as defesas de Maximiano.