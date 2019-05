Colega de Teo Gutiérrez apontado ao Sporting

O jornal argentino 'Olé' adianta este sábado que o Sporting é uma das equipas interessadas na contratação do extremo colombiano Luis Díaz, um jogador de 22 anos pertencente ao Junior Barranquilla, a mesma equipa na qual atua o antigo leão Teo Gutiérrez.





A notícia do 'Olé' surge no seguimento de uma informação inicial, que dá conta da vontade do River Plate em contratar o jovem colombiano, numa negociação que se poderá complicar precisamente por causa da entrada em cena dos leões.Já internacional colombiano (encontra-se na lista de pré-convocados para a Copa América ), Luis Díaz foi uma das figuras do Junior na temporada passada, graças aos treze golos marcados em 38 jogos no campeonato, um registo que esta temporada não conseguiu repetir, pois leva apenas dois golos em 16 partidas.