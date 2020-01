Colegas respondem à mensagem emotiva de Bruno Fernandes e até os rivais foram lá despedir-se

Depois de realizar o primeiro treino no Manchester United, Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao Sporting. Foram vários os colegas que foram lá dizer adeus ao antigo capitão dos leões, entre eles o central uruguaio Sebastián Coates, que passa agora a envergar a braçadeira e a liderar a equipa em campo. A mensagem de Bruno Fernandes não passou despercebida a ninguém e até mesmo jogadores de emblemas rivais quiseram despedir-se do internacional português.





Pizzi, jogador do Benfica, desejou toda a sorte do mundo ao amigo e companheiro na seleção Nacional. "Vai com tudo meu menino! Mereces", comentou. Também Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, não perdeu e oportunidade de transmitir força ao novo número 18 do Manchester United. "Chuta, chuta de longe, que chutas muito bem! Boa sorte", escreveu.