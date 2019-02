Colombianos de olho na evolução de Borja

Dois jogos a bom nível pelo Sporting bastaram para que a imprensa colombiana começasse a olhar para Cristian Borja como mais forte candidato a ser titular na seleção cafetera. É o caso do 'AS Colombia', que esta quarta-feira se refere ao sportinguista como o "único lateral esquerdo a viver um bom momento, de olho na próxima data FIFA, em março".Já com duas internacionalizações no currículo, Cristian Borja poderá assim ser aposta do português Carlos Queiroz na seleção colombiana, num encontro com o Japão que marcará a estreia do técnico ao leme da formação sul-americana, marcado para 22 de março.