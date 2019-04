Com o Belenenses na mira

O plantel do Sporting começa amanhã a preparar o encontro de domingo, frente ao Belenenses, no Estádio Nacional, no qual a equipa de Marcel Keizer pode garantir matematicamente o 3º lugar no campeonato e consequente o apuramento direto para a fase de grupos da Liga Europa, na temporada 2019/20.

Hoje, os leões gozam um dia de folga, depois de ontem terem realizado uma sessão de treino matinal, na Academia de Alcochete. Os titulares cumpriram trabalho de recuperação no ginásio da Academia, enquanto os menos utilizados estiveram no relvado a realizar treino com bola.

O único ausente foi o médio argentino Battaglia, que ainda recupera da intervenção cirúrgica ao joelho a que foi submetido em novembro de 2018.