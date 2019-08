«Com o Sporting nunca é fácil»: Eintracht Frankfurt garante que chegada de Bas Dost está iminente

Mesmo com o impasse na saída de Bas Dost do Sporting, o Eintracht Frankfurt revelou esta quinta-feira que são apenas alguns os "detalhes" que faltam para definir para finalizar a contratação do holandês."As negociações não foram fáceis, mas com o Sporting nunca são", afirmou o diretor desportivo do emblema alemão, Fredi Bobic, à Sky alemã, garantindo que a transferência deverá ficar fechada nos próximos dias. Recorde-se que os dois clubes negociaram, recentemente, Francisco Geraldes e Luc Castaignos.Bas Dost foi autorizado a falhar o treino do Sporting esta quarta-feira para resolver as questões pendentes relativamente ao seu futuro.Nos últimos dias abriu-se uma frente de batalha entre o Sporting e Bas Dost, com troca de acusações de parte a parte relativamente a exigências que o futebolista terá feito antes de oficializar a sua saída para o Eintracht Frankfurt.O Sporting já chegou a acordo com o clube alemão mas o negócio não avança por alegadamente o jogador ter feito exigências financeiras de última hora, facto que entretanto foi negado pelo empresário do holandês