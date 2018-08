Comisão de Fiscalização explica nota de culpa a Bruno de Carvalho

comunicado comunicado

Leia a nota de culpa enviada a Bruno de Carvalho



Leia a nota de culpa enviada a Bruno de Carvalho

A Comissão de Fiscalização do Sporting através de comunicado, divulgado esta quinta-feira, explica a nota de culpa endereçada a Bruno de Carvalho e restantes membros destituídos do antigo Conselho Diretivo do clube - Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Roque, Luís Gestas e Alexandre Godinho."A nota de culpa baseia-se em participações de sócios", começa por explicar, referindo que "atento ao caráter grave e continuado dos factos imputados, em especial a alguns elementos do antigo Conselho Diretivo, entendeu a Comissão de Fiscalização, nos termos e para os efeitos do art.º 20 do regulamento Disciplinar, suspender preventiva e condicionalmente Bruno de Carvalho, Luís Gestas e Alexandre Godinho. Tal significa que, apesar de estarem suspensos no âmbito de outro processo, ainda que provassem ou revertessem a sua situação naquela sede, estarão suspensos por força deste outro."Os visados da nota de culpa têm 10 dias para responder à mesma.