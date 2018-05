Já é conhecida a Comissão de Fiscalização do Sporting nomeada por Jaime Marta Soares para exercer temporariamente as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar, demissionário.A comissão será composta por cinco elementos: Henrique Monteiro, jornalista e diretor editorial adjunto do grupo Impresa; João Duque, professor catedrático em finanças e gestão financeira e ex-presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão; António Paulo Santos, advogado, doutorando em Ciências da Comunicação; Luís Pinto de Sousa, professor e investigador do Instituto de Ciências Sociais e coordenador responsável da rede de investigação sobre Agências Anti-Corrupção; e Rita Garcia Pereira, advogada e mestre em Direito do Trabalho e docente universitária.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves